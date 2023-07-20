



Между ЕС и Британией едва не вспыхнул скандал из-за Фолклендов

Дипломатический скандал чуть не разразился после того, как Евросоюз в принятой на саммите ЕС-Латинская Америка (EU-CELAC) декларации назвал британские Фолклендские острова Мальвинскими, как их называет Аргентина, которая все еще имеет на них претензии. Об этом сообщает Sky News.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал ЕС за "неудачный выбор слов" после того, как Евросоюз поддержал аргентинское название Фолклендских островов. В декларации говорится: "О вопросе суверенитета над Мальвинскими/Фолклендскими островами, ЕС принял во внимание историческую позицию Латинской Америки, которая основывается на важности диалога и уважения международного права в мирном разрешении споров".



Пресс-секретарь Сунака заявил, что теперь ЕС "уточнил, что их позиция по Фолклендским островам не изменилась". "Чтобы было понятно, Фолклендские острова британские, это был выбор самих жителей островов", – добавил он, цитируя ЕС. "На референдуме 2013 года 99,8% жителей Фолклендов проголосовали за то, чтобы быть частью Британии. Это позиция, поддерживаемая международным сообществом. Эта позиция поддерживается международным правом и Уставом ООН, который является обязательным для всех членов ООН".



В то же время в заявлении, распространенном после спора, внешнеполитическая служба ЕС пояснила свою позицию: "Государства-члены ЕС не изменили своих взглядов по Фолклендским / Мальвинским островам".



Фолклендские острова официально классифицируются как британская территория – позиция, подтвержденная ЕС в Лиссабонском договоре 2009 года. Аргентина давно призывает к переговорам о суверенитете архипелага – требование, от которого британское правительство отказывается с 1982 года, когда Лондон отстоял Фолкленды после их оккупации Аргентиной.



