



"Методы Мерец". Нетаниягу освистали на конференции Globes

Лидер партии Ликуд выступил на конференции делового издания Globes.



Нетаниягу начал произносить свою экономическую речь, но в какой-то момент выкрики из зала помешали ему продолжить выступление. В этот момент на сцену вышел его советник Топаз Люк, и микрофон уловил, что ему на ухо шепчут, чтобы он упомянул вопрос о газе. Нетаниягу немедленно повернулся к толпе и ответил на выкрики: "Те ребята, которые выступали против газа, вы не хотели добывать, теперь вы хвастаетесь газом. Спасибо вам большое. Они хотели оставить газ в воде". Аудитория ответила аплодисментами.



"Если бы мы следовали их доктринам, в государстве Израиль было бы менее 17 000 долларов доходов в год на душу населения", - добавил председатель "Ликуда", а крики из зала продолжались и снова прервали его речь. "Это метод Мерец - затыкать рты, закрывать каналы. Скоро вы закроете и Globes", - продолжил Нетаниягу. "Мы аплодируем вашей идее, мы отвергаем ее. Пусть говорят налево, направо, вверх, вниз - мы хотим свободы слова, а не молчания. Открывать каналы, а не закрывать их".



Позже, на этапе интервью, Нетаниягу отдал должное бывшему министру финансов Ювалю Штайницу. "Я сказал ему: "Мы будем добывать газ", - сказал он. "Мне пришлось бороться со всей этой коалицией, которая здесь демонстрировала, что нужно оставить газ в воде. Здесь сотни миллиардов шекелей. Мне пришлось бороться, и мы сделали это, и мы прошли. Они не понимают, они в плену социалистических, прогрессивных концепций".