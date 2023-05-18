



Meta грозит многомиллионный штраф за нарушение конфиденциальности

Компания Meta получит рекордный штраф за нарушение правил ЕС по конфиденциальности в Facebook.



Об этом сообщают источники Politico.



Причина – перенос данных пользователей Facebook из стран Евросоюза на серверы в США. В ЕС опасаются, что информация может попасть в американские спецслужбы.



По данным источников издания, штраф для Meta будет больше, чем 746 миллионов евро, которые в 2021 году за аналогичное нарушение европейских стандартов конфиденциальности заплатила компания Аmazon.



Ожидается, что Комиссия по защите данных Ирландии объявит штраф в понедельник. В то же время регулятор потребует от Facebook до осени прекратить передачу данных из ЕС в США.