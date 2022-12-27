



"Место Исраэля Фрея - за решеткой"

После ареста журналиста Исраэля Фрея по подозрению в подстрекательстве к насилию и терроризму, организация Бецельмо, подавшая жалобу в полицию, опубликовала заявление.



В нем говорится: "Мы приветствуем арест подстрекателя после того, как он отказался явиться на допрос. Это не журналист, а человек, который подстрекает к насилию, терроризму и убийству. Место этого человека - за решеткой, а не на публичной должности. Мы будем действовать так, чтобы прокуратура и полиция применили закон против сторонника терроризма, и он был отправлен в тюрьму на долгие годы. Никому нельзя позволять подстрекать к убийству людей".

