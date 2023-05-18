



Местные власти прекратили забастовку

По истечении 5 дней забастовки в местных органах власти, местное правительство объявило о прекращении забастовки и санкций, наносящих ущерб жителям, в рамках борьбы против фонда арноны, продвигаемого министром финансов.



На встрече, проведенной сегодня (четверг) руководством местного правительства, было принято решение предпринять юридические действия против этого предложения, а также создать специальную группу, которая будет "руководить юридическими, бюрократическими и практическими шагами".



На состоявшемся сегодня совместном исполнительном собрании центра местного самоуправления и центра регионального правительства было принято решение продолжить борьбу против закона о "фонде арноны", который призван украсть деньги жителей", - было сообщено в конце обсуждения, в ходе которого было решено "перенести этапы борьбы, чтобы нанести ущерб правительству, а не жителям, и мы готовимся к судебному разбирательству, которое будет подано в конце законодательного процесса по закону о бюджете".

