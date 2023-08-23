



Местные арабские чиновники находятся под угрозой, предупреждает криминолог

Неослабевающая волна насильственных преступлений, обрушившаяся на арабское израильское сообщество, просачивается в политическую сферу за два месяца до местных выборов, ставя под угрозу муниципальных чиновников, предупредил эксперт.



“У местных чиновников в наших общинах чрезвычайно тяжелая жизнь”, – рассказал в интервью The Times of Israel Бади Хасиси, директор Института криминологии юридического факультета Еврейского университета. “Они находятся под сильным давлением со стороны местных, будь то влиятельные семьи или преступные группировки”.



Муниципальные выборы планируется провести по всему Израилю 31 октября. Местные арабские чиновники сообщают о запугивании и угрозах в свой адрес, включая стрельбу возле их домов, поджоги автомобилей и даже взрыв гранаты. По данным эксперта, "арабы составляют 22 процента населения Израиля, но 94% перестрелок в Израиле происходят в арабских общинах. Но уровень убийств среди израильских арабов значительно выше, чем среди палестинцев на территориях”. Причина проста, считает Хасиси, “Палестинская администрация знает, как поддерживать порядок. Она знает, когда вмешаться, где и как. Израильская полиция этого не делает. Израильское государство слабо в борьбе с преступностью”.



“Преступники в Израиле крайне осторожны и не совершают преступлений против национальной безопасности, поскольку знают, что если в дело вмешается ШАБАК, обвинения в терроризме против них будут гораздо тяжелее. Они знают, как манипулировать законом и как избежать наказания за свои преступления относительно небольшими штрафами”, – добавил он.



При предыдущем правительстве во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом был создан специальный межведомственный орган по борьбе с преступностью в арабских общинах.



“Тогда начали появляться первые ощутимые результаты. Чиновники появлялись в арабских городах и спрашивали местных чиновников об их потребностях. Уровень убийств снизился”, – отметил Хасиси. “Нынешнюю коалицию это явно не волнует. Помимо риторики о “восстановлении управления”, мы не видим ничего, что происходит на местах. Если правящая коалиция серьезно относится к борьбе с преступностью, она не может относиться к арабским лидерам с позиции превосходства. Они должны вступить с ними в диалог”.



“Приоритеты правительства явно находятся в другом месте. Правительство говорит то, что говорит, но не делает этого, и преступники первыми это поняли”, – заключил эксперт.