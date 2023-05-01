



Уровень охраны для Барака, Яалона и Ашкенази понижен

Министерская комиссия по делам национальной безопасности собрался в воскресенье, чтобы обсудить значительное сокращение службы безопасности бывшего премьер-министра Эхуда Барака, бывшего министра обороны Моше Яалона и бывшего министра иностранных дел и начальника штаба Габи Ашкенази.



Новости канала 13 сообщили, что ряд официальных лиц, присутствовавших на слушаниях, заявили, что это решение было принято при поддержке сил безопасности и в соответствии с мнением, представленным от имени ШАБАК.



В ходе обсуждения министры Итамар Бен-Гвир и Йоав Киш обсудили возможность обеспечения безопасности бывших членов правительства в конкретных местах в мире.



Канцелярия премьер-министра заявила: "Решение снять охрану Эхуда Барака, Габи Ашкенази и Боги Яалона было принято предыдущим правительством через комиссию, возглавляемую Йорамом Торбовичем".

