



Меркель заявила, что не могла повлиять на Путина перед войной с Украиной

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не смогла провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным перед полномасштабным вторжением в Украину и повлиять на российского диктатора, поскольку она должна была вскоре покидать свой пост. Об этом она рассказала в интервью журналу Der Spiegel.



По словам Меркель, летом 2021 года, после переговоров президента США Джо Байдена и Путина, она хотела "установить независимый европейский формат дискуссии" относительно Украины с руководителем Кремля совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Однако эту инициативу поддержали не все политики.



"Но у меня больше не было рычагов, чтобы настаивать, потому что, в конце концов, все знали: она уходит осенью", - сказала экс-канцлер.



Вспоминая свой прощальный визит в Москву в августе 2021-го, Меркель призналась, что имела "очень ясное ощущение", что ее уже не воспринимают, как влиятельного политика.



"Что касается влияния в политике, с вами покончено". Для Путина важна только власть. В этот последний визит он также привел с собой Лаврова, а то мы часто встречались наедине", - говорит Меркель.



Напомним, ранее в сентябре Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам Владимира Путина. При этом позже на ее заявление о том, что якобы без участия РФ мир в Европе невозможен, резко отреагировали в Офисе президента Украины.



Добавим также, недавно канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор получает советы от Ангелы Меркель, своей предшественнице на этом посту.