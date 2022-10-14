



Меркель не жалеет о газовой сделке с РФ

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своем решении увеличить закупку природного газа в России, утверждая, что тогда это было выгодно.



Она отметила, что "вы всегда действуете в то время, в котором находитесь".



"С точки зрения того времени было очень рационально и понятно получать трубопроводный газ, в том числе и из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других частей мира", - добавила бывший канцлер Германии.



Меркель также подчеркнула, что "даже во времена "холодной войны" Россия была надежным поставщиком энергоносителей".



"Жестокое нападение со стороны России (на Украину) привело к изменениям, это поворотный момент, и новое правительство, конечно, должно иметь дело с этим, и оно это делает", - сказала экс-канцлер.