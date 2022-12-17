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Мэрия Тель-Авива вывесила огромную Декларацию независимости
17.12.2022 14:36 Ольга Белозерова

Мэрия Тель-Авива вывесила огромную Декларацию независимости

На стене здания мэрии Тель-Авива в начале недели был вывешен плакат с увеличенной копией Декларации независимости Израиля.

Плакат имеет высоту 36 метров и ширину 10 метров, сообщает Jerusalem Post.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи отметил: "Мы представляем гигантскую копию Декларации о независимости на здании муниципалитета. Напоминание обществу в Израиле и его лидерам: это наш путь и наши ценности". 

Отмечается, что копия Декларации появилась в ответ на "настроение в последнее время в стране".

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