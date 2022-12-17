Мэрия Тель-Авива вывесила огромную Декларацию независимости
На стене здания мэрии Тель-Авива в начале недели был вывешен плакат с увеличенной копией Декларации независимости Израиля.
Плакат имеет высоту 36 метров и ширину 10 метров, сообщает Jerusalem Post.
Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи отметил: "Мы представляем гигантскую копию Декларации о независимости на здании муниципалитета. Напоминание обществу в Израиле и его лидерам: это наш путь и наши ценности".
Отмечается, что копия Декларации появилась в ответ на "настроение в последнее время в стране".
אנו מציגים מהיום העתק ענק של מגילת העצמאות על בניין העירייה. תזכורת לחברה בישראל ולמנהיגיה, זו היא דרכנו ואלו ערכינו 🇮🇱 pic.twitter.com/wVIOwaeydY— רון חולדאי (@Ron_Huldai) December 12, 2022