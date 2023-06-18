



Мэрия Москвы втихую вербует добровольцев на войну через бюджетные организации

В конце мая в региональных сообществах в социальной сети одновременно появились одинаковые объявления, приглашающие устроиться на контрактную службу в Москве. Требования были простыми – гражданство РФ и возраст не более 60 лет, а оплата высокой – 620 тысяч рублей в первый месяц службы и более 300 тысяч – в каждый последующий.



Чтобы получить все выплаты, предлагалось перед заключением контракта с Минобороны трудоустроиться в одно из московских предприятий – “Мосгаз”, “Гормост”, ОЭК или “Мосводоканал”. Зарплата от этих организаций и составляет значительную часть выплат, плюс они обеспечивают свою долю подъемных, следовало из прикрепленной листовки.



“С Москвой служить выгодно!” – говорилось там.



Рекрутеров из Москвы, которые называли себя представителями "Мосгаза", заметили вживую в Перми – они встречались с членами местных ветеранских организаций.



Официально ни “Мосгаз”, ни “Гормост”, ни еще какие-либо московские предприятия не размещают вакансии контрактников. Сарафанное радио начало работать в начале апреля, когда в чатах, где российские добровольцы общаются между собой, стали появляться упоминания работодателей с хорошими зарплатами. Иногда появлялись объявления от рекрутов – желающим уйти воевать через московскую “энергетическую компанию” предлагалось “писать в личку”.



В пабликах, где общаются московские добровольцы, нет особого воодушевления по поводу возможности идти воевать через столичные организации.



“Через них только в мясо попадешь, в пехоту”, –пишут они. “Не ведитесь вы на бабки от Москвы, эти единовременные 200 тысяч не стоят ваших жизней. Отправляют в конченые бригады и полки”.



В прошлом году мэр москвы Сергей Собянин первым из глав регионов объявил об окончании мобилизации. Сколько жителей столицы тогда отправили на войну, неизвестно, возможно – около 20 тысяч. Мобилизация была короткой, но интенсивной: в Москве прошли облавы на призывников (включая студентов и даже бездомных). От призыва не освободили даже сотрудников столичной мэрии.



Тем не менее Собянин пытается всячески дистанцироваться от войны и милитаристской риторики. Но это не мешает московской мэрии вербовать людей на войну через городские предприятия.