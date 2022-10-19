



"Мерец" призывает к принятию "закона Нетаниягу" после выборов

Партия "Мерец" призывает к скорейшему принятию после предстоящих выборов в Кнессет так называемого "закона Нетаниягу", направленного на запрет бывшему премьер-министру Биньямину Нетаньяху вернуться в должность.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Тот, кто обвиняется в преступлениях против общества и в обмане общества, не может быть премьер-министром. Государство Израиль в течение последних трех лет было в волнении из-за одного человека, которому предъявлено обвинение. Мы не должны позволить этой ситуации продолжаться или когда-либо вернуться. Необходимо, чтобы закон был принят, и ни одно правительство не может долго существовать без принятия этого закона. Его прохождение обеспечит долгие годы спокойствия и стабильности гражданам этой страны", - заявила лидер партии Зехава Гальон.