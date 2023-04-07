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Мерав Михаэли призывает к политическому решению проблемы терроризма
07.04.2023 14:42 Ирина Демьянова

Мерав Михаэли призывает к политическому решению проблемы терроризма

Лидер партии “Авода”, депутат Кнессета Мерав Михаэли выразила глубокое сожаление по поводу убийства в долине реки Иордан, назвав его “жестоким нападением“.

“Две сестры были убиты, и одна женщина борется за свою жизнь, в отвратительном террористическом акте, который присоединяется к серии недавних серьезных инцидентов, связанных с потерей безопасности на всех фронтах. Я поддерживаю силы безопасности, которые будут стоять на страже и защищать нас от угроз, которые встают на нашем пути“,  прокомментировала она, добавив, что “с терроризмом нужно бороться со всей решимостью, и в то же время он существует и будет не уйти от политического решения ".
 

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