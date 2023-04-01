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Мерав Михаэли: “Мы будем бороться пока не победим”
01.04.2023 20:38 Ирина Демьянова

Мерав Михаэли: “Мы будем бороться пока не победим”

Лидер “Авода“ Мерав Михаэли выступила с критикой премьер-министра Нетаниягу на демонстрации в Тель-Авиве сегодня вечером.

"Мы здесь, как и каждую неделю с тех пор, как они попытались устроить против нас государственный переворот. Партия “Авода“ и я будем продолжать работать на улицах, на переговорах, в Кнессете и везде, чтобы убедиться, что никто не попадется на очередную уловку Нетаниягу. Эти удивительные умы и мозги будут продолжать бороться до тех пор, пока мы не победим", - сказала она.
 

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