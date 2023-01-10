



Мэра Петах-Тиквы допросили в Лахав 433

Мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг был вызван утром 10 января для дальнейшего расследования вместе с другими подозреваемыми по подозрению в совершении преступлений, связанных со взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением доверием, ложной регистрацией в корпоративных документах, отмыванием денег и правонарушениями в соответствии с Постановлением о подоходном налоге и Законом о налоге на добавленную стоимость.



Подозреваемые были вызваны следователями Национального отдела по расследованию мошенничества в Лахав 433 по результатам открытого расследования, которое ведется с августа прошлого года.



Мэр Петах-Тиквы попал под следствие по подозрению во взяточничестве и вымогательстве с помощью угроз.



Согласно заявлению полиции, открытое расследование началось в августе прошлого года в связи с подозрением, что во время выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся в 2018 году, заинтересованные лица перевели средства в размере сотен тысяч шекелей на избирательную кампанию Гринберга - тогдашнего кандидата в мэры, а взамен он пообещал им, что после избрания будет работать над продвижением их экономических интересов.



Журналисты утверждают, что “в контактах с государственным свидетелем есть реальный прогресс”. В прошлом следователи пытались убедить некоторых подозреваемых по делу подписать соглашения и стать государственным свидетелем, вызов на допрос, возможно, указывают на прогресс в этом направлении.