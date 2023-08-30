



Мэра Бейт-Шемеша спасли от жестких протестов харедим

Израильская полиция была вынуждена спасать мэра Бейт-Шемеша Ализу Блох вечером 29 августа после того, как ультраортодоксальные протестующие окружили ее, устроили беспорядки и разбили стекла ее машины.



Демонстранты собрались в Бейт-Шемеше, чтобы яростно протестовать против прибытия Блох на экскурсию по зданию новой ультраортодоксальной школы, открытие которой запланировано на предстоящий учебный год.



Протестующие бросали предметы в здание и подожгли территорию школы, а также бросали камни в полицейских, в результате чего один из них был ранен.



Блох оказалась заблокированной внутри здания примерно на 30 минут. Позже сотрудники полиции благополучно вывели ее через заднюю дверь.



Пару часов спустя было опубликовано видео, в котором мэр заявила, что она понимает, что напавшие на нее харедим представляют лишь небольшую группу ультраортодоксального сообщества. Также Блох заверила, что она не позволит запугать ее и мешать работе на посту мэра.



