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Мэр Тель-Авива приказал полиции предотвратить массовую молитву Бен-Гвира
27.09.2023 16:52 Наталья Богинская

Мэр Тель-Авива приказал полиции предотвратить массовую молитву Бен-Гвира

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи отдал приказ полиции не допустить проведения в четверг на площади Дизенгоф незаконной публичной молитвы с сегрегацией по половому признаку. Организатором молитвы является министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Об этом пишет Jewish news.

"Я ожидаю, что полицейские Тель-Авивского округа обеспечат выполнение этих указаний и не протянут руку помощи в игнорировании решения суда. Сейчас, в самый разгар праздничного сезона, я надеюсь лишь на то, что молитва министра национальной безопасности пройдет разумно, в соответствии с законом, без ненужных провокаций со стороны кого бы то ни было", – написал Хульдаи начальнику полиции Тель-Авива Перецу Амару.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также выступил против заявления Бен-Гвира, отметив, что "от государственных лидеров ожидается воздержание от всего, что не способствует спокойствию".
Теперь, согласно закону, полиция должна будет помешать Бен-Гвиру, который курирует полицию, провести на площади молитву, разделенную по половому признаку.

“Запланированная Бен-Гвиром молитва – последний пример разрастающегося конституционного кризиса в Израиле, когда государственные чиновники продолжают открыто оспаривать полномочия БАГАЦа и обоснованность его решений”, – пишет издание.
 

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