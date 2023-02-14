



Мэр Тель-Авива ответил на обвинения в подстрекательстве

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи возмутился обвинениями в подстрекательстве в свой адрес.



Об этом он сказал в интервью радиостанции 103FM. Он обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в клевете.



"Всю свою жизнь я воздерживался от насилия, предотвращал насилие, никогда не применял насилие, кроме как на войне для сохранения свободы Израиля. Я никогда не проповедовал насилие, но теперь у меня не было выбора. Я должен был выступить с предупреждением о тех, кто хочет создать иную реальность и превратить страну в диктатуру. Вчера был поднят черный флаг над законом, в котором говорится, что судьи будут выбраны политиками", - сказал он.



Хульдаи подчеркнул, что в момент, когда все дойдет "до стадии тирании", "пути назад уже не будет".



"Я не тот человек, который подстрекает к насилию. Наоборот, я хочу предотвратить насилие. Тот факт, что они не согласились остановить закон, несмотря на предложенный президентом компромисс, свидетельствует о том, что они действительно хотят двигаться к диктатуре. Понятно, что никакого подстрекательства здесь не было", - добавил он.