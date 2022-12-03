



Мэр Тель-Авива: Израиль движется к фашистской теократии

Мэр Тель-Авива Рон Хулдай в пятницу предупредил, что Израиль движется к фашистской теократии, поскольку новое правительство стремится поставить экстремистов во главе ключевых образовательных программ и нейтрализовать БАГАЦ.



Хульдаи и несколько других мэров пообещали дать отпор после того, как назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу согласился дать Ави Маозу, крайне правому члену Кнессета, известному своими резкими анти-ЛГБТ и женоненавистническими взглядами, власть над большим количеством контента в израильских школах. .



"Это история превращения Израиля в теократию и галахическое государство", — сказал Хулдай, чей город известен как оплот светских либеральных израильтян.



Согласно коалиционному соглашению, подразделение Министерства образования, отвечающее за внешнее обучение и партнерские отношения, будет передано под контроль Маоза, что даст ему власть над неофициальными организациями, привлекаемыми для преподавания или чтения лекций в школах.



Несколько местных властей заявили, что не позволят Маозу диктовать свои образовательные программы.



В отношении победы правых на выборах, Хулдай сказал: "Во всех фашистских государствах лидеры выбирались люди. Абсолютно. В Иране тоже были выборы. Является ли эта страна демократической? Нет."



"Демократия проистекает из того, что у человека есть права, которые никто не может отнять у них — ни большинство, ни Бог. Это демократия. Демократия — это не то, что большинство берет под свой контроль меньшинство и говорит ему, что думать, как есть и что делать", — уточнил он.



"Тель-Авив демократичен, толерантен, плюралистичен, уважает каждое меньшинство… Мы будем защищать это… Мы сохраним Тель-Авив свободным", — пообещал Хулдай.



