



Мэр Рахата: "Бен-Гвир должен увеличить наши бюджеты"

Мэр города Рахат Файез Абу Сахибан в недавнем интервью на 13-м канале израильского ТВ рассуждал о том, что произойдет, если Итамар Бен-Гвир будет назначен министром внутренней безопасности.



Абу Сахибан призвал Бен-Гвира бороться с растущим уровнем преступности и насилия в арабском секторе Израиля, особенно в Негеве.



"Возможно, Бен-Гвир сделает то, на что не способны другие люди. Все говорят о Бен-Гвире из-за его угроз перед выборами, но давайте судить его после того, как он будет приведен к присяге в качестве министра", - заявил мэр Рахата, отказавшись предварительно судить правого депутата.



Мэр Рахата также сказал, что, если Бен-Гвир станет министром внутренней безопасности, ему придется сделать больше, чем просто более жестко обеспечить верховенство закона. Абу Сахибан отметил, что в ответ на жесткие меры насилие может удвоиться.



"Если он попытается применить более жесткие меры, насилие и преступность вырастут на 100%… помяните мои слова . Я не защищаю преступников, это просто то, что произойдет", - заявил он.



Вместо этого Абу Сабихан сказал, что Бен-Гвир должен выделить средства арабским и бедуинским муниципалитетам и местным советам для борьбы с преступностью и повышения благосостояния и качества жизни.



"Он должен увеличить наши бюджеты" - заявил мэр Рахата.