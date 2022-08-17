



Мэр Петах-Тиквы страдает в тюремной камере от мух и клопов



Мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг шестой день сидит в КПЗ. Мэра подозревают во взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия.



Мэр жалуется на дурные условия содержания. Он утверждает, что они наносят ущерб человеческому достоинству, а также престижу Государства Израиль.



Адвокат мэра утверждает, что в КПЗ “вы сталкиваетесь с восьминогими созданиями, мухами и клопами”. Адвокат потребовал “обеспечить человеческие условия содержания” подследственному.