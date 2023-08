Мэр Нью-Йорка встретился с Герцогом и Лапидом

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в последний день своего визита в Израиль встретился с президентом Ицхаком Герцогом и лидером оппозиции Яиром Лапидом.



В стране он находится уже третий день.



Также Адамс провел встречи с представителями полиции Израиля, ШАБАКа и военными.



Главной темой, поднятой во время встреч, была сфера безопасности. Вечером Адамс планирует также увидеться с мэром Тель-Авива.

Welcome to Israel @NYCMayor our dear friend Eric Adams. We are happy you are visiting us in our beautiful country, exploring technologies, collaborations, and various shared ventures between the Big Apple and the State of Israel. pic.twitter.com/YqRjfqfF36