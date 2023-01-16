



Мэр Нью-Йорка: В нашем городе “нет места” для мигрантов





Мэр Нью-Йорка в воскресенье, 14 ноября, отправился в приграничный мексиканский город Эль-Пасо и заявил, что “в Нью-Йорке нет места” для автобусов с мигрантами, направляемых в самый густонаселенный город Америки.



Демократ Эрик Адамс подверг критике администрацию президента США, демократа Джо Байдена, заявив, что “настало время, чтобы национальное правительство выполнило свою работу” в связи с миграционным кризисом на южной границе Америки.



Автобусы с мигрантами были отправлены на север в Нью-Йорк и другие города, что усугубило жилищный кризис в Нью-Йорке и обострился кризис бездомных в городе.



Визит мэра Нью-Йорка в город на южной границе по поводу проблемы иммигрантов беспрецедентен. Поездка Адамса в Эль-Пасо состоялась после того, как глава города заявил, что “приток мигрантов в Нью-Йорк может стоить городу до 2 миллиардов долларов”, но город итак столкнулся с серьезной нехваткой бюджета.



В последние месяцы республиканские губернаторы Флориды и Техаса отправили тысячи мигрантов в поисках убежища в США в города, которыми управляют политики-демократы, включая Нью-Йорк, Чикаго и Вашингтон.