



Мэр Нью-Йорка приедет в Израиль на следующей неделе

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс планирует посетить Израиль на следующей неделе. Об этом 17 августа сообщил его офис. Адамс должен прибыть в Израиль 21-го и вернуться в Нью-Йорк 24 августа.



В его офисе заявили, что мэр встретится с политиками и бизнес-лидерами, “обсудит совместные усилия по борьбе с антисемитизмом” и узнает о технологических достижениях Израиля во время трехдневного визита.



Поездка спонсируется Еврейской Федерацией Нью-Йорка совместно с Советом по связям с еврейской общиной Нью-Йорка, в котором проживает более миллиона евреев, является домом для крупнейшей еврейской общины за пределами Израиля, и Адамс назвал его “Тель-Авивом Америки”.



Прогрессивная организация New York Jewish Agenda призвала Адамса найти время, чтобы поговорить с лидерами протеста против судебной реформы, находясь в Израиле.