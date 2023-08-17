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Мэр Нью-Йорка посетит Израиль на следующей неделе
17.08.2023 20:18 Ирина Демьянова

Мэр Нью-Йорка посетит Израиль на следующей неделе

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс должен посетить Израиль на следующей неделе, сообщает его офис.

Планируется, что Адамс прибудет в Израиль в понедельник и вернется в Нью-Йорк в четверг.

В его офисе говорят, что мэр встретится с местными лидерами, а также "обсудит совместные усилия по борьбе с антисемитизмом". Ожидается, что он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В Нью-Йорке проживает самое большое еврейское население за пределами Израиля.

В мэрии говорят, что поездку спонсирует UJA-Federation of New York.
 

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