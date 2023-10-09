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Мэр Нью-Йорка – мэру Иерусалима Моше Лиону: Готов помочь по любому запросу
09.10.2023 21:00 Наталья Богинская

Мэр Нью-Йорка – мэру Иерусалима Моше Лиону: Готов помочь по любому запросу

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс созвонился вечером 9 октября с мэром Иерусалима Моше Лионом.

В разговоре Адамс подчеркнул свою поддержку в свете войны в Израиле.

“Я позвонил вам, чтобы направить мою поддержку. Мы молимся за ваш успех, и наша поддержка оказывается вам во всех нуждах и просьбах”, – сказал он.

Лион ответил Адамсу: “Должен сказать вам, что мы едины и мы победим. Я хочу поблагодарить вас за поддержку, вы часть нашей семьи”.

Адамс в завершении разговора сказал: “Я хочу, чтобы вы знали, что мы поддерживаем вас и готовы оказать любую помощь. Вы не одиноки”.
 

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