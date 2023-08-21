



Мэр Нью-Йорка Адамс встретился с межконфессиональными лидерами в Иерусалиме

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс открыл трехдневный визит в Израиль встречей с межконфессиональными лидерами в Иерусалиме, чтобы обсудить антисемитизм.



Этим вечером он должен встретиться с мэром Иерусалима Моше Лионом, а в 23 августа – с представителями технологической индустрии в Тель-Авиве.



Эта поездка является первым официальным визитом Адамса в Израиль с момента вступления в должность в 2022 году.



Нью-Йорк известен самой большой в мире еврейской общиной, и считается, что Адамс близок с несколькими общинами. Визит Адамса спонсируется и финансируется Нью-Йоркской федерацией UJA и Советом по связям с еврейскими общинами Нью-Йорка, двумя основными еврейскими организациями.