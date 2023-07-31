



Мэр Маале-Адумим Бенни Кашриэль назначен послом в Италии

В воскресенье, 30 июля, министр иностранных дел Эли Коэн принял решение назначить мэра Маале-Адумима Бенни Кашриэля послом Израиля в Италии.



71-летний Кашриэль, родом из Ашкелона, занимал пост мэра Маале-Адумим с 1992 года. Он возглавляет фракцию “Ликуд” в Федерации местных властей и является членом правления Национальной лотереи (Mifal Hapais) и экономических служб местного самоуправления. В прошлом он также был главой Совета Еша.



Министр иностранных дел Эли Коэн заявил: “Италия является одним из наиболее важных союзников Израиля в Европе. Бенни Кашриэль 31 год был мэром Маале-Адумим и привел город к беспрецедентным достижениям и невероятному росту, и я уверен, что его опыт и уникальные навыки помогут продвинуть сотрудничество между странами в вопросах безопасности и региональной стабильности, а также экономики и энергетики”.