



Мэр Хадеры вернется к работе, вопреки обвинениям

Мэр Хадеры Цвика Гендельман вернется к исполнению своих обязанностей вопреки обвинениям.

Такое решение приняла комиссия по рассмотрению отстранения от должности.

В понедельник, 15 августа, было отклонено ходатайство о продлении отстранения от должности Гендельмана.

С 23 августа он снова сможет вернуться к работе.

В прошлом году было подано обвинение против мэра Хадеры. Прокуратура обвинила его в мошенничестве, злоупотреблении доверием и в попытке воспрепятствовать правосудию.

В обвинительном заключении говорилось, что после своего избрания на пост мэра в 2013 году Гендельман не сообщал о конфликте интересов, возникшем между ним и подрядчиком-застройщиком Шмуэлем Леви, продвигавшим кандидатуру обвиняемого в ходе предвыборной кампании.