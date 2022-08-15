Новости » Политика
15.08.2022 14:18 Алина Груднева

Мэр Хадеры вернется к работе, вопреки обвинениям

Мэр Хадеры Цвика Гендельман вернется к исполнению своих обязанностей вопреки обвинениям.

 
Такое решение приняла комиссия по рассмотрению отстранения от должности.
 
В понедельник, 15 августа, было отклонено ходатайство о продлении отстранения от должности Гендельмана. 
 
С 23 августа он снова сможет вернуться к работе.
 
В прошлом году было подано обвинение против мэра Хадеры. Прокуратура обвинила его в мошенничестве, злоупотреблении доверием и в попытке воспрепятствовать правосудию.
 
В обвинительном заключении говорилось, что после своего избрания на пост мэра в 2013 году Гендельман не сообщал о конфликте интересов, возникшем между ним и подрядчиком-застройщиком Шмуэлем Леви, продвигавшим кандидатуру обвиняемого в ходе предвыборной кампании.

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