Новости » Политика
21.08.2022 18:57 Алина Груднева

Мэр Хадеры отстранен от должности

Цвика Гендельман отстранен от должности мэра Хадеры до 6 сентября.

 
Соответствующее решение было принято в воскресенье, 21 августа.
 
Напомним, что Гендельман должен был вернуться на свой пост 23 числа.
 
В прошлом году было подано обвинение против мэра Хадеры. Прокуратура обвинила его в мошенничестве, злоупотреблении доверием и в попытке воспрепятствовать правосудию.
 
В обвинительном заключении говорилось, что после своего избрания на пост мэра в 2013 году Гендельман не сообщал о конфликте интересов, возникшем между ним и подрядчиком-застройщиком Шмуэлем Леви, продвигавшим кандидатуру обвиняемого в ходе предвыборной кампании.

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