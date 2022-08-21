



Мэр Хадеры отстранен от должности

Цвика Гендельман отстранен от должности мэра Хадеры до 6 сентября.

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 21 августа.

Напомним, что Гендельман должен был вернуться на свой пост 23 числа.

В прошлом году было подано обвинение против мэра Хадеры. Прокуратура обвинила его в мошенничестве, злоупотреблении доверием и в попытке воспрепятствовать правосудию.

В обвинительном заключении говорилось, что после своего избрания на пост мэра в 2013 году Гендельман не сообщал о конфликте интересов, возникшем между ним и подрядчиком-застройщиком Шмуэлем Леви, продвигавшим кандидатуру обвиняемого в ходе предвыборной кампании.