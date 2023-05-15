



Мэр Гиватаима: Это наглость – брать деньги, предназначенные для развития города

Мэр Гиватаима Ран Куник сообщил, что муниципальные службы и школы закрыты во многих городах Израиля в знак протеста против законопроекта о муниципальном налоговом фонде.



Мэр Гиватаима Ран Куник, присоединившийся к забастовке, заявил сегодня утром Галей ЦАХАЛ: “Они не только облагают жителей двойным налогом, что ужасно несправедливо, но и наносят ущерб городам. Это наглость засовывать руки в наши карманы, брать деньги у жителей, которые предназначены только для обслуживания, поддержания и развития города. Это как если бы муниципалитет завтра решил, что он хочет взимать часть платы за строительство со здания, в котором вы живете”.