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Мэр Димоны: Галанта увольнять не стоит
28.03.2023 14:20 Алина Груднева

Мэр Димоны: Галанта увольнять не стоит

Мэр Димоны Бени Битон призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу отказаться от увольнения министра обороны Йоава Галанта.

Соответствующее заявление он сделал во вторник, 28 марта.

"Большинство членов Кнессета и ключевых активистов "Ликуда" хотят этого", - подчеркнул Битон.

Он подчеркнул, что спустя почти два дня с того момента, как Нетаниягу объявил об увольнении, Галант до сих пор не получил официальное письмо с уведомление об этом и продолжает выполнять свою работу.

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