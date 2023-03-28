



Мэр Димоны: Галанта увольнять не стоит

Мэр Димоны Бени Битон призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу отказаться от увольнения министра обороны Йоава Галанта.



Соответствующее заявление он сделал во вторник, 28 марта.



"Большинство членов Кнессета и ключевых активистов "Ликуда" хотят этого", - подчеркнул Битон.



Он подчеркнул, что спустя почти два дня с того момента, как Нетаниягу объявил об увольнении, Галант до сих пор не получил официальное письмо с уведомление об этом и продолжает выполнять свою работу.