



Мэр Читы ушел добровольцем воевать с Украиной

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников официально оставил свой пост и решил пойти на "СВО". Об этом он написал 21 ноября в своем телеграм-канале.



Сам Александр Сапожников с прошлой недели никак не комментировал журналистам информацию о своей возможной отставке — на звонки и сообщения сити-менеджер не отвечал. Сапожников занимал свой пост с 28 ноября 2019 года.



— Дорогие читинцы! Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание — вновь встать на защиту нашей страны, — написал Сапожников.