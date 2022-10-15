



Мэр Будапешта: правительство ведет Венгрию к проигрышу

Мэр Будапешта Гергей Карачонь выразил мнение, что правительство Венгрии ведет страну к проигрышу, идя на поводу у России и ее дешевого газа. По его мнению, цены на газ - это огромная афера.



"Дешевый российский газ - это огромная афера. Зато есть очень дорогой российский газ! То, что случалось так много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону. То, что они не могут отличить агрессора от жертвы, есть не только – хотя этого было достаточно – морально неоправданным, но и экономически вредным. Потому что дешевый российский газ – это ложь", – отметил мэр венгерской столицы в своем Facebook.



Он также отметил, что если бы Россия поставляла действительно дешевый газ, то венграм бы не приходилось оплачивать баснословные счета за коммунальные услуги.



"Из этого сейчас видно, что Путин дает газ Венгрии по очень высокой цене, а наши повышенные коммунальные платежи лишь обогащают Путина. Фактически, скидка на коммунальные услуги была урезана долгосрочным контрактом на закупку газа, заключенным летом прошлого года, не имеющим никакого отношения ни к войне, ни к санкциям, ни в коем случае не затрагивающих торговлю газом. Поэтому мы ничего не получаем за безответственную политику качелей, проводимую правительством. Мы должны выйти из тени Путина, мы должны перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, мы должны выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости", – считает Карачонь.