



Мэр Бней-Брака: я боюсь кровопролития



Мэр Бней-Брака Авраам Рубинштейн дал интервью порталу ynet.



Рубинштейн подверг резкой критике решение полиции разрешить демонстрацию протеста против правовой революции в его городе. Он указал на то, что демонстрацию харедим с участием 4-5 тысяч человек никогда бы не разрешили на улице Дизенгоф или у университета Тель-Авива.



На вопрос о том, чего он боится больше всего, мэр ответил: “Я боюсь, что какой-нибудь демонстрант затеет безобразия, ему ответят - и, не приведи Господь, это приведет к кровопролитию”.

