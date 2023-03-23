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23.03.2023 10:28 Аркадий Бочаровский

Мэр Бней-Брака: я боюсь кровопролития


Мэр Бней-Брака Авраам Рубинштейн дал интервью порталу ynet.

Рубинштейн подверг резкой критике решение полиции разрешить демонстрацию протеста против правовой революции в его городе. Он указал на то, что демонстрацию харедим с участием 4-5 тысяч человек никогда бы не разрешили на улице Дизенгоф или у университета Тель-Авива.

На вопрос о том, чего он боится больше всего, мэр ответил: “Я боюсь, что какой-нибудь демонстрант затеет безобразия, ему ответят - и, не приведи Господь, это приведет к кровопролитию”. 
 

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