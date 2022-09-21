



Мэр Берлина сорвала мероприятие в честь главы расследования ООН против Израиля

Мероприятие в Берлине, запланированное в честь главы продолжающегося расследования ООН, расследующего предполагаемые военные преступления Израиля против палестинцев, было отменено на этой неделе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Мэр города Франциска Гиффи отказалась поддерживать его проведение в мэрии.

Она заявила, что мероприятие, запланированное на вторник неправительственной ассоциацией ООН в честь Нави Пиллэй в Красной ратуше не отражает взгляды жителей Берлина.

"Проведение презентации такого рода в Красной ратуше основано на предположении, что мероприятие найдет широкое одобрение населения Берлина. Это не так", — сказал представитель Гиффи.

Пиллэй возглавляет Независимую международную комиссию ООН по расследованию "преступлений" Израиля. Считается, что и она и следствие настроены против Израиля.

"Учитывая обстоятельства, мы решили не проводить мероприятие в Красной ратуше. Кроме того, мы решили не вручать награду члену берлинского сената", - сказано в заявлении.