



Мэр Барселоны, бойкотировавший Израиль, лишился места на выборах

Мэр испанского города Барселоны, которая вызвала бурю негодования после разрыва связей своего города с Израилем, была смещена на муниципальных выборах, которые состоялись в минувшее воскресенье, сообщает JTA .



Ада Колау потерпела поражение от Ксавьера Триаса, правого кандидата от партии Юнтс, бывшего мэра, которого Колау ранее свергла с поста в 2015 году.



Колау вызвала бурю негодования в феврале этого года, когда объявила , что приостанавливает все связи города с Израилем, сославшись на то, что она назвала "неоднократными нарушениями прав человека палестинского населения и несоблюдением резолюций Организации Объединенных Наций".



Она добавила, что Барселона будет поддерживать отношения с "израильскими и палестинскими образованиями, которые продолжают работать во имя мира и против апартеида".



Позднее правительство Испании раскритиковало решение Колау, назвав его "односторонним шагом", который не принесет "ничего хорошего".





