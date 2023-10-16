



Мэр Ашкелона раскритиковал Смотрича: Какие ответы у вас есть кроме молитв?

Во время встречи в понедельник мэр Ашкелона Томер Глэм осудил министра финансов Бецалеля Смотрича и других чиновников за неспособность предложить поддержку городу после многих лет жалоб на то, что многие жители не имеют доступа к приютам.



“Эвакуируйте тех, кто без защиты. Если вы не смогли защитить тех, кто просил об этом, то эвакуируйте их. Чего же вы ждете?" – потребовал Глэм на заседании недавно созданного комитета по надзору за экономической деятельностью во время войны в секторе Газа с Израилем. “Какие ответы у вас есть для людей кроме молитв о том, чтобы им не причинили вреда, ничего нет?” – спросил Глэм, зафиксировано в протоколе встречи.



Глэм сообщил комитету, что, несмотря на то, что министерство обороны дало согласие на то, чтобы Ашкелон был приравнен к приграничным с Газой общинам, когда дело дошло до финансирования, то решение было отменено министерством финансов.



“Предприятия закрыты, Ашкелон – город-призрак, мы имеем дело с потерями в сотни миллионов шекелей”, – сказал он. “Мы поняли, что Минобороны дало добро на финансирование, а потом мне сказали, что Минфин не одобрил”.



“Они опубликовали объявление о том, что Ашкелон получил 100 миллионов шекелей, но еще не получил. Семь лет я кричал”, – сказал Глэм.

Глэм также выразил свой гнев генеральному директору Министерства финансов Шломи Хейслеру, раскритиковав чиновников за их медленную реакцию, сообщает новостной сайт Ynet.



“Ну, будь героем, выйди туда и посмотри”, – сказал он. “В понедельник министр финансов сообщил мне, что 5 миллионов шекелей были переведены, но они были переведены только в четверг – что это за волокита?” – сказал Глэм.

