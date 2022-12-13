



"Меня запугивали непрофессиональные следователи". Драма на суде по делу 4000

Суд над Нетаниягу: Бывший председатель Совета по кабельному и спутниковому телевидению Ифат Бен-Хай Сегев пришла на слушания в окружной суд Иерусалима в рамках дела 4000. Она заявила, что показания, полученные от нее по делу в ходе основного расследования, были ненадлежащими: "Я сказала следователю не вкладывать в мои уста слова, а он исходил из неправильного и неверного предположения".



По ее словам, Ави Бергер, предшественник Шломо Фильбера на посту генерального директора Министерства связи, принял против нее незаконные санкции, задержав бюджет Совета по кабельному и спутниковому телевидению - с целью заставить ее не продвигать дело о слиянии "Безек-Yes". Прокурор спросил ее, почему она не сказала об этом в показаниях - и она ответила, что ее никогда об этом не спрашивали.



"Расследование, через которое я прошла, было дилетантским, небрежным и предвзятым", - заявила она. "В нем присутствовали страх и запугивание в бесчеловечных условиях, которые должны вызвать беспокойство у любого гражданина. Когда я попросила посмотреть документы и даты, потому что я знала, что то, что мне говорили, неправда, я получила отказ".

