



Меня использовали. Немца - наблюдателя на референдуме уволили с высокого поста

“Отпуск” в Украине не осталась без последствий. Штефан Шаллер, до последнего времени управляющий директор энергоснабжающей компании в Северном Гессене, был немедленно освобожден от занимаемой должности. Такое решение было единогласно принято наблюдательными органами компании Energie Waldeck-Frankenberg на спешно созванном специальном заседании в понедельник. Поведение управляющего директора явно "противоречило мировоззрению, моральным ценностям и философии компании", пояснил окружной администратор Юрген ван дер Хорс.



В выходные Шаллер побывал на ”референдумах” на оккупированных территориях в качестве якобы "наблюдателя за выборами".



BILD: Stefan Schaller, the German observer at the referendum (video), who is a managing director of an energy company in Germany, will lose his job as of tomorrow.



🤯Democracy and freedom in the EU.https://t.co/nPNTywLSI2 pic.twitter.com/3vV08k6uay — Vera Van Horne (@VeraVanHorne) September 28, 2022

В российских государственных СМИ заявления "наблюдателя из Германии" были использованы для легитимизации фиктивного референдума. Организация была настолько хорошей, насколько это возможно в условиях ограниченного времени, сказал Шаллер в Запорожье, регионе, оккупированном российскими войсками. На видео, опубликованном государственным информационным агентством ТАСС, немецкий менеджер стоит перед российским флагом. Когда я здесь, я вижу своими глазами, что люди голосуют добровольно.Западные СМИ сообщили, что голосование проходило под принуждением, сказал Шаллер. "Но когда я здесь, я вижу своими глазами, что люди голосуют добровольно". Шаллер цитируется в статье ТАСС. "У меня уже есть опыт работы в качестве международного наблюдателя", - подчеркнул он. По его собственным словам, менеджер из Северного Гессена в прошлом году ездил на выборы в российскую Думу.Путешествие Шаллера из Германии заняло почти два дня, сообщили российские государственные СМИ. Он прилетел в Москву через Стамбул, откуда направился в Крым. Оттуда он продолжил путь на автобусе до Запорожья. Шаллер рассказал о частной поездке. Он взял отпуск с этой целью, как он сообщил газете "Hessisch-Niedersächsische Allgemeine". В настоящее время Шаллер находится под уголовным преследованием в Украине. Он "пособничал и содействовал российской агрессивной войне", заявил посол Украины Андрей Мельник.Сам Шаллер заявил, что вел себя "глупо" и позволил использовать себя в качестве наблюдателя за выборами. "Я был настолько наивен и верил, что смогу отделить техническое наблюдение за выборами от политического аспекта", - сказал Шаллер в интервью радиостанции hr-Info. Шаллер заявил, что он "полностью проигнорировал" российскую агрессивную войну. Тем временем, сказал Шаллер "hr-Info", он понял, что русские использовали его: "Конечно, русские не показали мне полной картины".Неясно, как возник контакт с Москвой и почему управляющего директора энергетической компании на севере Гессена убедили совершить такую поездку, которая теперь стоила ему работы. История поездки Шаллера также проливает свет на то, насколько мощна сеть российского влияния в Германии.