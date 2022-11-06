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Мэни Нафтали отменил издание книги о Нетаниягу
06.11.2022 12:01 Аркадий Бочаровский

Мэни Нафтали отменил издание книги о Нетаниягу


Мэни Нафтали, бывший управдом в резиденции премьер-министра на улице Бальфур в организовал краудфандинговую кампанию с целью публикации своей книги.

После выборов Нафтали неожиданно решил вернуть деньги жертвователям и не публиковать книгу

"Тот, кто пожертвовал деньги на книгу, которую я должен был опубликовать, может прислать мне личное сообщение, я верну деньги. Я решил не публиковать книгу, спасибо жертвователям", - написал он в посте на Facebook.

По его словам, сейчас он находится на другом этапе своей жизни, когда он решил соблюдать Шаббат и стать сильнее, а книга содержит потенциально клеветнические сведения.

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