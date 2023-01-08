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Мени Мазуз: в результате реформ в Израиле исчезнет разделение властей
08.01.2023 20:11 Аркадий Бочаровский

Мени Мазуз: в результате реформ в Израиле исчезнет разделение властей

Бывший судья БАГАЦа Мазуз заявил , что "результатом принятия закона о вето на решения БАГАЦа станет государство без разделения властей - государство, в котором есть только один орган власти, контролирующий и Кнессет, и правовую систему". 

Он добавил: "По определениям в специальной литературе такая страна не может считаться демократической". Мазуз сказал эти слова на конференции юристов Движения за качество управления в Тель-Авиве.

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