



Менахем Мазуз возглавит комиссию по высшим государственным назначениям

Кабинет министров в воскресенье одобрил назначение бывшего судьи Верховного суда и генерального прокурора Менахема Мазуза главой комиссии по высшим государственным назначениям.



Комиссия по высшим государственным назначениям отвечает за проверку кандидатов на основные должности, такие как командуюший вооруженных сил, комиссар полиции, глава ШАБАК и глава Моссада.



Против избрания Мазуза резко возражают по политическим мотивам правые оппозиционные партии, настойчиво требуя, чтобы временное правительство не занималось назначениями на ключевые должности.



Под давлением правых министр внутренних дел и лидер "Ямины" Айелет Шакед ранее призвала заместителя премьер-министра Нафтали Беннета наложить вето на это назначение, но тот отказался это сделать.



Мазузу и его комитету, вероятно, в ближайшем будущем придется проверить нового начальника штаба ЦАХАЛа, которого министр обороны Бенни Ганц пытается назначить несмотря на яростные возражения оппозиции.

