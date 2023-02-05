



Мемуары узника Освенцима: политические манипуляции России

Федеральная служба безопасности России ФСБ недавно рассекретила документ 80-летней давности, содержащий леденящую кровь историю советского военнопленного, находившегося в заключении в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау и сумевшего бежать оттуда.



Старший лейтенант Павел Гавриш записал воспоминания об ужасах, происходивших в лагере, которым он был непосредственным свидетелем 8 сентября 1944 года под грифом “совершенно секретно”. Судьба Гавриша остается неизвестной. После дачи показаний он, вероятно, был завербован в советскую штрафную часть, как это случилось со многими военнопленными, вернувшимися в Советский Союз и подозреваемыми в сдаче в плен или государственной измене, и умер в 1945 году. Информация о его судьбе так и не была передана его семья.



“Вместе с политзаключенными в концлагерь бросали грабителей, убийц и педерастов, которым предписывалось поддерживать внутренний порядок в лагере”, – писал он.



По словам Гавриша, начальники лагеря назначали польских и немецких заключенных, отбывающих сроки за бандитизм, убийства и грабежи, для поддержания порядка, что они делали с необычайной жестокостью. Советский военнопленный подчеркнул в документе, что в лагере работали немцы и поляки. Сообщая об этом документе, российские СМИ сосредоточились на причастности поляков к ужасам Освенцима.



Однако историки отмечают, что обнародование документов было сделано не ради исторической справедливости, а скорее как попытка отомстить Польше за ее неизменную поддержку Украины в ее конфликте с Россией.



Академические институты, занимающиеся сбором записей о Холокосте, говорят: “Россия не желает говорить о военных преступлениях стран, которые с ней сотрудничают. В российские архивы труднее всего попасть, поэтому они опубликовали отчет не для того, чтобы стимулировать исследования и дискуссии”.



Алекс Тензер, общественный деятель и потомок переживших Холокост, говорит, что “с самого начала вторжения в Украину Россия публикует документы, чтобы доказать, что поляки и украинцы – изгои. Огорчает то, что Россия обнародовала этот документ только сейчас и использует его из политической необходимости”. Тензер потребовал, чтобы “Россия предоставила все имеющиеся у нее показания. Мы не можем допустить, чтобы память о Холокосте превратилась в политическую игру. Прибытие российских свидетелей в “Яд Вашем” поможет в изучении Холокоста и позволит тысячам семей узнать о судьбе своих близких”.



Менеджер архива “Яд Вашем” Маша Поллак-Розенберг предупреждает, что показания российского офицера “следует читать внимательно”. Она добавляет, что советских пленных, попавших в плен к фашистам, допрашивали и часто подозревали в пособничестве врагу. По словам Поллак-Розенберг, показания могли быть попыткой офицера спасти себя.



