



Мейрав Михаэли: здесь начнут сажать журналистов



Лидер Аводы Мейрав Михаэли дала интервью каналу Кнессета.



Михаэли спросили: “Будут ли израильтяне отправлены в тюрьму, после осуществления реформы судебной системы? Это то, что произойдет здесь? Будут ли израильских журналистов отправлять в тюрьму?"



Михаэли ответила: "Определенно, это точно произойдет". При этом Михаэли сослалась на эмоциональное поведение во время заседания комиссии Кнессета по законодательству депутат НДИ Юлии Малиновской, “которая знает, что такое жизнь при диктатуре”, а также указала на пример Турции, где журналистов “сажают за критическое освещение реакции властей на землетрясение”.



Михаэли выразила полную уверенность в том, что осуществление правовой реформы “станет концом демократии”.

