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Мейрав Михаэли: здесь начнут сажать журналистов
13.02.2023 20:30 Аркадий Бочаровский

Мейрав Михаэли: здесь начнут сажать журналистов


Лидер Аводы Мейрав Михаэли дала интервью каналу Кнессета.

Михаэли спросили: “Будут ли израильтяне отправлены в тюрьму, после осуществления реформы судебной системы? Это то, что произойдет здесь? Будут ли израильских журналистов отправлять в тюрьму?"

Михаэли ответила: "Определенно, это точно произойдет". При этом Михаэли сослалась на эмоциональное поведение во время заседания комиссии Кнессета по законодательству депутат НДИ Юлии Малиновской, “которая знает, что такое жизнь при диктатуре”, а также указала на пример Турции, где журналистов “сажают за критическое освещение реакции властей на землетрясение”.

Михаэли выразила полную уверенность в том, что осуществление правовой реформы “станет концом демократии”.
 

 

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