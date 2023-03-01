



Мейрав Михаэли: Дорогой Ганц, это - ловушка!

Депутат от Авода Мейрав Михаэли прокомментировала призыв Бени Ганца к немедленным переговорам о реформе судебной системы.



"Дорогой Бени Ганц, непонятно, почему вы добровольно предоставляете Нетаниягу легитимность для государственного переворота. Это не переговоры - это ловушка. Если вы попадете в нее, израильской демократии будет нанесен серьезный ущерб".



"Нетаниягу обманул вас в 2021 году и загнал всех нас в спираль, из которой страна не вышла до сих пор. Не повторяйте эту ошибку. Не протягивайте руку разрушения демократии", - сказала Михаэли.

