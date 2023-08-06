



Мейрав Михаэли: депортировать семьи еврейских террористов



Глава Аводы Мейрав Михаэли дала интервью радио Армии Обороны Израиля.



Госпожа Михаэли сказала: "В правительстве Нетаниягу - партия сторонников террористов, пособников терроризма. Если вы хотите депортировать семьи террористов - начните с депортации семьи поселенца-террориста".



Член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут (Ликуд), отвечая Михаэли, написал: "Пришло время сказать об этом ясно и недвусмысленно: Всем тем, кто в СМИ, при содействии депутатов Кнессета, позволяет себе в такой день проводить безумные параллели и осуждать евреев, защищающих свою землю и родину, - проявите уважение и начните осуждать пособников терроризма, тех, кто обнимает террористов и восхваляет шахидов, с которыми вы мечтаете сформировать правительство".