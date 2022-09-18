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Мейрав Михаэли: большая дыра в шоссе Аялон - маленький пример наследия Биби
18.09.2022 17:38 Аркадий Бочаровский

Мейрав Михаэли: большая дыра в шоссе Аялон - маленький пример наследия Биби


Министр транспорта и лидер партии Авода мейрав Михаэли сочла, что образование провала в шоссе Аялон является замечательным предлогом для того. чтобы еще раз атаковать бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Михаэли заявила: “Провал на дорожной части шоссе Аялон - еще один пример управления Нетаниягу. Дыры во всех сферах. В жилищном кризисе, в преступности в арабском секторе, в образовании, в разрушающейся инфраструктуре. Это то наследие, которое нам оставили. В любом министерстве стоит приподнять ковер - и обнаруживаешь гниль. Но мы не жалуемся - вместо этого мы чиним то, что необходимо чинить”.

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