



Мейрав Михаэли: большая дыра в шоссе Аялон - маленький пример наследия Биби



Министр транспорта и лидер партии Авода мейрав Михаэли сочла, что образование провала в шоссе Аялон является замечательным предлогом для того. чтобы еще раз атаковать бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Михаэли заявила: “Провал на дорожной части шоссе Аялон - еще один пример управления Нетаниягу. Дыры во всех сферах. В жилищном кризисе, в преступности в арабском секторе, в образовании, в разрушающейся инфраструктуре. Это то наследие, которое нам оставили. В любом министерстве стоит приподнять ковер - и обнаруживаешь гниль. Но мы не жалуемся - вместо этого мы чиним то, что необходимо чинить”.