



Мейрав Михаэли: Ави Хими должен уйти в отставку

Председатель Аводы Мейрав Михаэли, призвала главу Ассоциации адвокатов Ави Хими подать в отставку после того, как были опубликованы материалы о том, что он совершил сексуальный акт во время видеозвонка с молодой женщиной-адвокатом.



Михаэли заявила, что "Хими, на первый взгляд, не отрицает сексуальных действий с женщиной, чья профессиональная судьба была в его руках. Даже если все произошло "по обоюдному согласию" и он лишь "дал рекомендацию", это сексуальная эксплуатация и злоупотребление своей властью и положением. Тем более, если согласия не было. Он должен уйти в отставку".