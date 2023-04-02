



Мэй Голан из “Ликуд” станет министром по улучшению положения женщин

Мэй Голан должна быть назначена министром по улучшению положения женщин в воскресенье, первой заняв созданную должность.

Создание министерства вызвало одобрение со стороны женских групп, несмотря на то, что Голан неоднократно голосовала против законов, которые могли бы повысить безопасность женщин.



Голан, член Кнессета от партии “Ликуд”, ранее была назначена “министром без портфеля” в Канцелярии премьер-министра. На новой должности ей будет поручено искоренение насилия в отношении женщин, продвижение гендерного равенства, борьба с сексуальными домогательствами и предотвращение изоляции женщин.



Недавно назначенный министр станет частью самого правого и религиозного правительства Израиля из 32 членов, в кабинете которого всего шесть женщин. В предыдущем правительстве из 27 министров было девять женщин.



Новое министерство будет создано путем передачи соответствующих полномочий от Министерства социального равенства во главе с депутатом Кнессета Амихаем Шикли.



Однако Голан подвергалась критике за то, что отдавала предпочтение партийной лояльности, а не поддержке законов, защищающих права женщин.

В прошлом месяце Голан проголосовала против законопроекта, который предписывал бы электронную систему мониторинга для отслеживания лиц, виновных в домашнем насилии.



В июле 2021 года Голан выступила против законопроекта, разрешающего хранение судебно-медицинских образцов, взятых у жертв сексуальных преступлений, в течение неограниченного времени. Этот законопроект был разработан, чтобы помочь потерпевшим в представлении доказательств, которые можно было бы использовать в судебных процессах.



Женские правозащитные группы выразили надежду, что Голан постарается реально изменить ситуацию.



“У нового министра впереди много работы”, – сказала Хадас Даниэли Ялин, генеральный директор Израильской женской сети. “Резкое увеличение числа женщин, убитых с начала года в Израиле, наряду с законодательными инициативами, угрожающими правам женщин в Израиле – это лишь некоторые из вопросов, стоящих на ее повестке дня”.



Международная женская сионистская организация поздравила Голан, призвав ее вновь внести законопроект об электронном наблюдении теперь, когда у нее “ключи в руках”.



Моран Зер Катценштейн из женской группы Building an Alternative сказала, что израильские женщины “«с надеждой наблюдают за Голан”.



“Наконец-то будет создано правительственное министерство, которое будет заниматься правами 51% населения Израиля. Мы поздравляем министра Мэй Голан с ее новаторской ролью и желаем ей больших успехов”, – сказала она.